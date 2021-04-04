У 'червону зону' карантину можуть внести ще три області України

До "червоної зони" карантину можуть потрапити ще три області України: Хмельницька, Черкаська та Донецька.

Про це свідчать індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 4 квітня 2021 року, опубліковані пресслужбою Міністерства охорони здоров'я України.

Так, згідно з даними МОЗ, на Хмельниччині майже на межі дозволених показники завантаженості ліжок із киснем (64% з 65% дозволених для "помаранчевої" зони), а також майже вдвічі перевищено показник госпіталізацій.

На Черкащині перевищено показник виявлення випадків інфікування (22,6% за норми 20%). А на Донеччині на межі дозволеного коефіцієнт виявлення випадків інфікування (18% за норми 20%) і перевищено рівень госпіталізацій (65 за норми 60 на 100 тисяч).

Зазначимо, наразі в "червоній" зоні перебувають 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Інші регіони – в "помаранчевій" зоні. Єдиний "жовтий" регіон в Україні – Херсонська область.

Нагадаємо, в Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун у зв'язку із зростанням кількості заражених на коронавірус. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Раніше, у МОЗ OBOZREVATEL запевнили, що питання введення загальнонаціонального локдауну розглядатимуть тоді, коли в "червоній" зоні опиниться більшість областей країни. Але з огляду на темпи захворюваності, це може статися в будь-який момент. Чи є сенс зволікати?

Як повідомляв OBOZREVATEL: