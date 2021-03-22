Кожен сам за себе? В Україні бояться вводити локдаун, поки регіони "горять" від коронавірусу

Вводити локдаун в Україні, незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус, не планують. Усі повноваження щодо посилення карантину передадуть на регіони. Саме місцева влада в кожній з областей у найближчий місяць буде вирішувати, що, як і коли закривати.

Що чекає Україну далі та коли епідемія COVID-19 досягне свого піку, дізнавався OBOZREVATEL.

Якщо коротко:

Зараз в Україні Київ і 7 областей перебувають у "червоній" зоні. Про локдаун задумаються лише тоді, коли "горіти" буде щонайменше пів країни. У кожному регіоні місцева влада сама повинна вирішувати, якими обмеженнями стримувати темпи епідемії. Пік COVID-19 очікується в середині квітня, і до травня ситуація навряд чи вирівняється. Дати бій коронавірусу можна лише за допомогою загальнонаціонального локдауну і масової вакцинації. Але досі немає ні першого, ні другого.

За словами джерела OBOZREVATEL в уряді, сценарій "гасити пожежі та сподіватися на вакцину" – провалився. Але ввести тотальний локдаун, як це було навесні минулого року, влада не може з економічних причин. Мовляв, грошей на компенсації бізнесу в скарбниці немає, а не виплатити цього разу не вдасться. Тому рішення про введення посиленого карантину максимально децентралізовано, всі повноваження на оперативне реагування для місцевої влади вже передано.

"На місцях дійсно видніше, що посилювати, а що ні. Це стосується і роботи транспорту. Загалом дивимося на ЄС: чим більше там закриваються, тим більше шансів закритися й у нас. Проблема в грошах. Якщо закриємо всю країну зараз – отримаємо лише невдоволення. А закарантинити все без компенсацій за сценарієм весни минулого року вже не вийде. Якщо до кінця квітня не буде критичної ситуації, локдауну не буде", – запевнило джерело.

У Кабміні очікують, що:

пік захворюваності на коронавірус накриє Україну приблизно через 3 тижні;

"легше" має стати лише в травні.

До того часу введення локдауну будуть гальмувати адаптивним карантином: не чекати, поки регіон потрапить у "червону" зону, а вводити обмеження вже під час його переходу в "помаранчеву".

Із 23 березня у Києві почнеться "локальний локдаун", адже українська столиця теж опинилася в червоній зоні. Тут закриють ресторани, фітнес-клуби, всі навчальні заклади, а громадський транспорт буде працювати з наповненістю не більше ніж 50% місць. А ось метро зупиняти не планують, повідомило джерело OBOZREVATEL у міській владі.

"У постанові вказано про обмеження роботи автомобільного і залізничного транспорту, а про електротранспорт нічого немає. Тож метро буде працювати. Інакше можемо спровокувати натовпи на вході. Можливо, вхід у метро буде дозволено тільки через одні двері, а ось повністю закривати не планують", – уточнило джерело.

Окрім Києва, в "червоній" зоні перебувають ще 7 областей України: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська та Одеська. Крім цього, раніше карантин посилили у Львові та Черкасах.

У "помаранчевій" зоні опинилися 11 регіонів – Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Решта областей залишаються в "жовтій" зоні.

Головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Роман Родина вважає, що спалах COVID-19 в областях, де вже ввели локдаун, піде на спад десь через 2-3 тижні.

Поки країни Європейського Союзу посилюють карантин на загальнонаціональному рівні і вводять повторні локдауни, українська влада всіляко намагається уникнути сценарію ізоляції. Однак багато відомих лікарів країни запевняють, що без жорстких обмежень збити хвилю захворюваності, зокрема завантаженість лікарень, буде вкрай важко. Адже коронавірус став небезпечнішим, ніж навіть ще пів року тому. Причина цьому – постійні мутації, які вже виявили і в Україні.

У МОЗ OBOZREVATEL запевнили, що питання введення загальнонаціонального локдауну будуть розглядати тоді, коли в "червоній" зоні опиниться більшість областей країни. Але з огляду на темпи захворюваності, це може статися в будь-який момент. Чи є сенс зволікати?

Допомогти зупинити COVID-19 могла б масова вакцинація населення, проте майже за місяць в країні щеплення зробили лише близько 100 тисячам громадян. Із такими темпами Україна ще довго буде боротися з епідемією, на відміну від Ізраїлю, де населенню встигли навіть зробити другий необхідний укол.