У Києві через локдаун перекрили дитячі майданчики: фоторепортаж

У Києві в зв'язку з посиленням карантину з 5 березня перекрили дитячі майданчики, обмеживши їх червоною стрічкою.

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL. На них також розвісили попередження про кількість хворих дітей на коронавірус у столиці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Наполегливо просимо не користуватися ігровими майданчиками в період локдауну", – попросили батьків.

Як видно на фото, дитячі майданчики пустують і ніхто не ігнорує обмеження.

Нагадаємо, що в Києві з 5 квітня вводять жорсткий локдаун у зв'язку із зростанням кількості заражених на коронавірус. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Обмеження діятимуть як мінімум до 16 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві закрили два відомих ресторани, які порушили карантин. Власником одного з закладів є суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво.