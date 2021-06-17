В Киеве представили "Мисливець", первые украинские 155-мм артснаряды и другое уникальное вооружение. Фото и видео выставки
В Киеве на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2021" представили уникальные военные экспонаты. Кроме практически невидимого для радаров сверхбыстрого беспилотника ACE ONE – также первые украинские 155-мм артиллерийские снаряды, барражирующий боеприпас "Мисливець" и др.
Фотографиями выставки поделился в четверг, 17 июня, в Telegram министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. "Лично меня поразил образец крупнокалиберного пулемета, где, кажется со времен Джона Мойзеса Браунинга, уже 100 лет трудно что-то придумать, а украинцам это, кажется, удалось!" – написал он.
Также в столице представили новую бронетехнику, ракетное вооружение, многочисленные беспилотные летательные аппараты.
Председатель правления ГАХК "Артем" Владимир Зимин в свою очередь указал, что предприятие представило на выставке 155-мм снаряды и уже переходит ко стадии их испытаний. Об этом пишет Defense Express.
Сейчас мощности предприятия позволяют производить до 15 тысяч 155-мм артснарядов в год.
Компания показала на выставке еще одну новую перспективную разработку – снаряд Кофс-152, который позволяет увеличить дальность действия советских артиллерийских систем в разы – до 60 км.
Украинский барражирующий боеприпас "Мисливець" может разгоняться до 350 км/ч и преодолевать до 80 км. Разработчики заявляют, что высокая скорость боеприпаса не даст противнику шанса среагировать на опасность.
Главная цель ГАХК "Артем" – сделать "Мисливець" дешевым, потому что на международном рынке таких комплексов достаточно много. Разработчики рассчитывают, что за 1,5 уже перейдут к летным испытаниям.
Что касается ACE ONE, то его скорость приближена к сверхзвуковой, а управление дроном осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта. Детальнее о разработке читайте тут.
Предлагаем посмотреть на оружие, которое представили на выставке:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в апреле-2021 США передали Вооруженным силам Украины помощи почти на 8 миллионов долларов, которая среди прочего направлена на усовершенствование управления и связи.
11 июня в США одобрили выделение второго пакета помощи для ВСУ.
Вторая часть оказания военной помощи Украине от Штатов предусматривает противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами. Стоимость нового пакета, одобренного в Пентагоне, составляет $150 млн.