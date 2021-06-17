В Киеве представили "Мисливець", первые украинские 155-мм артснаряды и другое уникальное вооружение. Фото и видео выставки

В Киеве на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2021" представили уникальные военные экспонаты. Кроме практически невидимого для радаров сверхбыстрого беспилотника ACE ONE – также первые украинские 155-мм артиллерийские снаряды, барражирующий боеприпас "Мисливець" и др.

Фотографиями выставки поделился в четверг, 17 июня, в Telegram министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов. "Лично меня поразил образец крупнокалиберного пулемета, где, кажется со времен Джона Мойзеса Браунинга, уже 100 лет трудно что-то придумать, а украинцам это, кажется, удалось!" – написал он.

Также в столице представили новую бронетехнику, ракетное вооружение, многочисленные беспилотные летательные аппараты.

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Председатель правления ГАХК "Артем" Владимир Зимин в свою очередь указал, что предприятие представило на выставке 155-мм снаряды и уже переходит ко стадии их испытаний. Об этом пишет Defense Express.

Сейчас мощности предприятия позволяют производить до 15 тысяч 155-мм артснарядов в год.

Компания показала на выставке еще одну новую перспективную разработку – снаряд Кофс-152, который позволяет увеличить дальность действия советских артиллерийских систем в разы – до 60 км.

Украинский барражирующий боеприпас "Мисливець" может разгоняться до 350 км/ч и преодолевать до 80 км. Разработчики заявляют, что высокая скорость боеприпаса не даст противнику шанса среагировать на опасность.

Главная цель ГАХК "Артем" – сделать "Мисливець" дешевым, потому что на международном рынке таких комплексов достаточно много. Разработчики рассчитывают, что за 1,5 уже перейдут к летным испытаниям.

Что касается ACE ONE, то его скорость приближена к сверхзвуковой, а управление дроном осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта. Детальнее о разработке читайте тут.

Предлагаем посмотреть на оружие, которое представили на выставке:

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