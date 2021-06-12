В Пентагоне сказали, какое оружие Украина получит от США
Вторая часть оказания военной помощи Украине от США предусматривает противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами. Стоимость нового пакета, одобренного в Пентагоне 11 июня, составляет $150 млн.
Об этом сообщили в Минобороны США. Очередной этап помощи станет дополнительным к пакету, выделенного в марте 2021 года.
Так, в Пентагоне указали, что ВСУ получат от американских партнеров вооруженные патрульные катера Mark VI, противоартиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку спутниковых снимков и возможностей анализа. Кроме того в Украину направят гуманитарное оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и боевой эвакуации.
Здесь же добавили, что с 2014 года США оказали Украине военную помощь, которая исчисляется суммами в $2,5 млрд.
"Однако мы не намерены останавливаться в стратегическом содействии украинскому руководству в противодействии агрессии соседнего государства. Соединенные Штаты готовы целенаправленно созидать партнерские отношения с Украиной в оборонной области", – указали в Минобороны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в апреле-2021 США передали Вооруженным силам Украины помощи почти на 8 миллионов долларов, которая среди прочего будет направлена на усовершенствование управления и связи.
11 июня в США одобрили выделение второго пакета помощи для ВСУ.