В Пентагоне сказали, какое оружие Украина получит от США

Вторая часть оказания военной помощи Украине от США предусматривает противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами. Стоимость нового пакета, одобренного в Пентагоне 11 июня, составляет $150 млн.

Об этом сообщили в Минобороны США. Очередной этап помощи станет дополнительным к пакету, выделенного в марте 2021 года.

Так, в Пентагоне указали, что ВСУ получат от американских партнеров вооруженные патрульные катера Mark VI, противоартиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку спутниковых снимков и возможностей анализа. Кроме того в Украину направят гуманитарное оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и боевой эвакуации.

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Здесь же добавили, что с 2014 года США оказали Украине военную помощь, которая исчисляется суммами в $2,5 млрд.

"Однако мы не намерены останавливаться в стратегическом содействии украинскому руководству в противодействии агрессии соседнего государства. Соединенные Штаты готовы целенаправленно созидать партнерские отношения с Украиной в оборонной области", – указали в Минобороны.

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