В Карпатах видеокамера пограничников зафиксировала косолапого 'нарушителя'. Фото

В Карпатах в объектив пограничников попал необычный "нарушитель" – бурый медведь. Косолапого зафиксировала в горах видеокамера охранников границы.

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Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. Пограничники отметили, что дикие хищные животные достаточно часто попадают в объективы их видеокамер и радуют своими "портретами".

Однако это также свидетельствует о том, насколько опасными могут быть самостоятельные прогулки в горах для туристов или уклонистов при попытке незаконного пересечения границы. Поскольку встреча с медведем в лесу может окончиться трагедией.

Ранее украинские пограничники показали забавное видео, где дикий кабан переплывает реку Тису на границе с Румынией. Побывав за границей, животное вернулось в родные леса Закарпатья, легко покорив опасный водоем.

Напомним, что пограничники спасли супругов из Чехии, которые заблудились в Украинских Карпатах. Молодожены попали на нашу территорию по горным тропинкам из Словакии.

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