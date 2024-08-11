Случайно пересекли границу: украинские пограничники спасли заблудившихся в горах молодоженов из Чехии. Фото

Пограничники спасли супругов из Чехии, которые заблудились в Украинских Карпатах. Молодожены попали на нашу территорию по горным тропинкам из Словакии.

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Хотя действия иностранцев были, возможно, бессознательными, их оштрафовали. Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что супружеская пара чехов, путешествуя по туристическим маршрутам Словакии, потеряла ориентировку и невольно нарушила государственную границу Украины.

Иностранцы зашли по горным тропам аж на четыре километра вглубь украинской территории, где их остановил пограничный наряд.

Им оказали всю необходимую помощь. Однако за незаконное пересечение государственной границы граждан Чехии все же привлекли к административной ответственности.

Ранее в Раховском районе Закарпатской области спасатели пришли на помощь киевлянке, заблудившейся в горах. Женщина во время самостоятельного восхождения на гору Петрос потеряла ориентир из-за плохой погоды.

Как сообщал OBOZ.UA, с июля ГПСУ временно запретила подъем на ряд вершин в Карпатах, среди которых популярные у туристов Ушастый Камень, Поп Иван и Бребенескул. Это связано с усилением пограничного режима в пределах Зеленской и Белоберской громад Верховинского района Прикарпатья.

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