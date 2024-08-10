'Тиса – покорена!' Пограничники показали видео с диким кабаном, легко переплывающим реку

Украинские пограничники показали забавное видео, на котором дикий кабан легко переплывает реку Тису на границе с Румынией. Побывав за границей, животное вернулось в родные леса Закарпатья, покорив опасный водоем.

Видео дня

Соответствующий ролик 10 августа обнародовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в официальном Telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, как вепрь спешит пересечь Тису, известное своим бурным течением.

В результате дикий зверь преодолевает реку в считанные секунды.

"Тиса – покоренная. Кабан-умилянт возвращается домой в родные леса из румынского тура", – говорится в публикации ГНСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Румынию с помощью подводного скутера. Уклонист плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать.

Кроме того, Госпогранслужба спасла 25-летнего мужчину, который пытался бежать в Румынию, но заблудился в горах. Обессиленного, едва не умершего от переохлаждения, его нашли в 700 м от границы и доставили в больницу.

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