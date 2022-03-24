В Изюме оккупанты уничтожили телебашню и обстреляли мемориал памяти Второй мировой войны. Фото

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24 марта российские оккупанты в городе Изюм Харьковской области обстреляли мемориал памяти Второй мировой войны. Историческая достопримечательность находилась на горе Кременец.

Вместе с тем, войска Путина уничтожили телевизионную башню. Об этом сообщил начальник отдела горсовета Максим Стрельников на своей Facebook-странице.

"Рашить хуже фашистов! Не забудем!", – отметил чиновник. Он добавил, что после Победы Украина отстроит новую телебашню. Стрельников надеется, что у нее будет желто-голубая подсветка.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Изюме десятки человек оказались под завалами после обстрелов города оккупантами.

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