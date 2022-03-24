В Изюме десятки людей оказались под завалами после вражеского обстрела. Видео

В Изюме под завалами жилого дома на улице Первомайской, который был уничтожен в результате обстрела оккупантов, могли оказаться десятки человек. В момент вражеской атаки люди прятались в подвале.

Об этом написал заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин. По его словам, начать разбор завалов невозможно из-за отсутствия спецтехники.

"На момент вражеской атаки в неприспособленных под бомбоубежища подвалах находилось много людей, не менее тридцати, по сообщению свидетелей", – написал Мацокин.

По его словам, в результате обстрела армии агрессора был разрушен весь дом, не выдержали даже межэтажные плиты.

Видео дня

"Судя по видео, вся эта сила рухнула на подвал, в котором находились люди", – отметил чиновник.

Он рассказал, что специалисты ГСЧС осмотрели место трагедии и не обнаружили никаких признаков жизни. При этом критичность ситуации заключается в том, что специалисты не могут приступить к разбору завалов, поскольку в настоящее время отсутствует спецтехника, соответствующий личный состав и сообщение между районами города.

Мацокин подчеркнул, что такой масштабной трагедии в городе не было даже в 1942-1943 годах.

"Слова "военное преступление", "геноцид" не отражают всей глубины вселенской трагедии, которая происходит в многострадальном, когда-то цветущем городе", – написал заместитель мэра, выразив надежду, что он "хоть в чем ошибается".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские оккупанты трижды пытались взять штурмом Изюм. Суммарные потери врага превысили 400 человек.

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