Израиль "герметично запечатают" от всего мира: какие вводят ограничения

С вечера понедельника, 25 января, Израиль на неделю прерывает международное авиасообщение с целью не допустить попадания в страну новых штаммов коронавируса.

Как сообщает Haaretz, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна будет "герметично запечатана".

Для выезда и въезда граждан Израиля нужны будут очень веские причины: лечение за границей, работа, которую нельзя выполнить удаленно, участие в судебных разбирательствах, похороны члена семьи или переезд.

Запрет не коснется грузовых рейсов из-за рубежа и полетов служб скорой медицинской помощи.

Таким образом власти Израиля пытаются избежать попадания в страну более заразных штаммов коронавируса – "британского" и "южноафриканского".

Также в стране продолжает действовать строгий карантин: жителям запрещено отходить от дома более чем на 1 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в начале января в Израиле первую прививку от коронавируса получили миллион человек, что составляет 10% населения. Тогда страна стала первой, которая провакцинировала такую долю своих граждан.

Нетаньяху сделал экспонат из шприца, которым ему кололи вакцину от коронавируса.