В Израиле после первой дозы Pfizer заразились коронавирусом тысячи человек: назван процент эффективности

В Израиле заявили о том, что первая доза вакцины Pfizer от коронавируса показала меньшую эффективность, чем ожидалось: по данным минздрава, положительный результат на COVID-19 после вакцинации дали более 12,4 тыс. человек, в их числе – 69 получивших вторую дозу.

Такие данные озвучил координатор национальной программы по борьбе с инфекцией Нахман Эш, пишет The Times of Israel. По его словам, многие заразились между первой и второй прививками.

Всего первую дозу препарата, начиная с 20 декабря минувшего года, получили более 2 млн израильтян, вторую – более 400 тыс., уточнил он.

По заявлению компании-производителя Pfizer, эта вакцина от коронавируса эффективна примерно на 52% после первой дозы и показатель увеличивается примерно до 95% через несколько дней после второй дозы.

Глава департамента общественного здравоохранения минздрава Израиля Шэрон Алрой-Прейс также утверждает, что, по предварительным данным, вакцина снижает риск заражения примерно на 50% через 14 дней после введения первой из двух прививок.

Израильские организации здравоохранения опубликовали несколько иные данные. Как заявил крупнейший поставщик медицинских услуг в Израиле Clalit, вероятность заражения человека коронавирусом якобы снижается на 33% через 14 дней после получения первой дозы вакцины, уточнили журналисты.

При этом другой крупный поставщик медуслуг Израиля, компания Maccabi опубликовала данные о том, что вакцина вызвала снижение шансов заражения на 60% после первого укола.

Эш заявил, что причиной меньшей эффективности препарата может быть то, что он не защищает от заражения британской и южноафриканской формой коронавируса, пишет издание.

Он рекомендовал продлить общенациональную изоляцию до 4 февраля, заявив, что до этого времени у людей, получивших прививку от COVID-19, сформируется устойчивый иммунитет к возбудителю.

Напомним, что, по информации минздрава Израиля, в стране на утро вторника, 19 января, было зафиксировано рекордное количество случаев коронавирусной инфекции – 10 021.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших в стране с начала пандемии и на сегодняшний день составило 582 293 человека.

Израильские власти планируют провести вакцинацию всех граждан страны старше 16 лет до конца марта нынешнего года.

Как сообщил OBOZREVATEL, мировые ученые усомнились в достаточной эффективности китайской вакцины от коронавируса Sinovac.

5 млн доз данного препарата заказала также Украина, и если он покажет эффективность на уровне не ниже 70%, то в феврале к нам приедут первые 700 тыс. доз.