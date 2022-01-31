В Ивано-Франковске врачи выстроились в коридор почета перед донором, чьи органы спасли четыре жизни. Фото

Медики Ивано-Франковской областной больницы выстроились в коридор почета перед посмертным донором. Благодаря его органам удалось спасти жизни четырех человек.

Об этом говорится в репортаже издания Reporters. Во время операции врачи еще раз склонили головы перед женщиной, родные которой согласились отдать ее органы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Отдадим дань и уважение донору и его семье, которые пошли на гуманный и благородный поступок. Это поможет спасти четыре жизни", – сказал тогда кардиохирург Роман Домашич.

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Речь идет о пересадке сердца, печени и почек во Львове от 52-летней женщины, умершей от инсульта.

Первым должны были на вертолете доставить сердце, однако в тот день погодные условия не позволяли поднять в воздух борт. Было решено везти орган на полицейской машине, который удалось доставить за 1 час 40 минут по заснеженной дороге.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские не первый раз помогают врачам быстро доставить органы для пересадки. Похожая ситуация произошла в ноябре 2021 года – тогда сердце везли через Киев, который стоял в пробках.