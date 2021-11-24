В Украине впервые одновременно пересадили сердце и почку: органы полиция везла по скованному пробками Киеву. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Общество
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В Украине впервые одновременно пересадили сердце и почку: органы полиция везла по скованному пробками Киеву. Фото и видео

Украинские врачи впервые 23 ноября провели операцию по одновременной пересадке сердца и почки. Органы доставляли на полицейском автомобиле через весь Киев, который стоял в пробках.

Об этом сообщил гендиректор Института сердца Минздрава, где проводили операцию, кардиохирург Борис Тодуров. На своей странице в Facebook он также опубликовал видео, как доставляли органы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Органы везли на полицейской машине через Киев, который был скован пробками.
Видео дня

Врач отметил, что, несмотря на пробки на дорогах столицы, доставить органы через весь город удалось за 25 минут. Тодуров также поблагодарил правоохранителей за профессионализм.

Сперва врачи пересадили сердце, а затем почку.

В свою очередь основательница Всеукраинской платформы донорства IDonorИрина Заславец уточнила, что пациент – 52-летний киевлянин, который 16 лет находился на гемодиализе (метод очистки крови, когда она фильтруется вне тела при помощи диализного аппарата).

Все операции прошли успешно – они длились около шести часов. Сперва врачи пересадили сердце, а затем – почку.

Во время операции.

Донор умер из-за инсульта. Его родственники подписали все необходимые документы, но пожелали остаться анонимными. Кроме сердца и почек, врачи взяли также печень.

Заславец добавила, что впервые донор был в частной клинике, а печень впервые трансплантировали в "Феофанию".

Операция длилась около 6 часов.
Во время операции.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как чувствует себя 13-летний Максим из Волынской области, которому больше месяца назад пересадили сердце.

Украинатрансплантация органовИрина ЗаславецБорис Тодуров