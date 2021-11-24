В Украине впервые одновременно пересадили сердце и почку: органы полиция везла по скованному пробками Киеву. Фото и видео

Украинские врачи впервые 23 ноября провели операцию по одновременной пересадке сердца и почки. Органы доставляли на полицейском автомобиле через весь Киев, который стоял в пробках.

Об этом сообщил гендиректор Института сердца Минздрава, где проводили операцию, кардиохирург Борис Тодуров. На своей странице в Facebook он также опубликовал видео, как доставляли органы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Врач отметил, что, несмотря на пробки на дорогах столицы, доставить органы через весь город удалось за 25 минут. Тодуров также поблагодарил правоохранителей за профессионализм.

В свою очередь основательница Всеукраинской платформы донорства IDonorИрина Заславец уточнила, что пациент – 52-летний киевлянин, который 16 лет находился на гемодиализе (метод очистки крови, когда она фильтруется вне тела при помощи диализного аппарата).

Все операции прошли успешно – они длились около шести часов. Сперва врачи пересадили сердце, а затем – почку.

Донор умер из-за инсульта. Его родственники подписали все необходимые документы, но пожелали остаться анонимными. Кроме сердца и почек, врачи взяли также печень.

Заславец добавила, что впервые донор был в частной клинике, а печень впервые трансплантировали в "Феофанию".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как чувствует себя 13-летний Максим из Волынской области, которому больше месяца назад пересадили сердце.