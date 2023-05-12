В Ирпене демонтировали граффити Бэнкси: что будет с уже легендарным рисунком. Фото и видео

В Ирпене демонтировали кусок стены разрушенной многоэтажки, на которой расположен один из граффити Бэнкси. На нем британский уличный художник изобразил девочку-гимнастку.

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О демонтаже сообщил Telegram-канал "Киев сейчас". В сети также опубликовали соответствующее видео (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Будущую инсталляцию готовят к транспортировке. В настоящее время власти города еще не знают, где именно разместят артобъект. Но в любом случае граффити Бэнкси будет сохранено, подчеркнул мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телемарафона.

"Мы потом посмотрим, будет ли на этом месте или будет перенесено. Но мы хотим сохранить это изображение, которое нарисовал Бэнкси. Возможно, будет возле дома сделан артобъект. Сделаем все возможное, чтобы его оставить", – сказал мэр города.

Само здание, которое находится на улице Севериновской, 158, на стене которого известный во всем мире британский стрит-арт художник оставил свое граффити, полностью сносят. Он не подлежит восстановлению из-за серьезных повреждений, нанесенных рашистами.

Напомним, что всемирно известный художник Бенкси стал почетным гражданином Ирпеня. Это звание художник получил за то, что привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений города.

Как сообщал OBOZREVATEL, граффити известного уличного художника Бенкси, созданные во время войны в Киевской области, защитили от вандалов и непогоды. В Бородянке, Ирпене и Горенке установили беспроводную систему безопасности.