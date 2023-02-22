Граффити Бенкси в Киевской области защитят от вандалов и непогоды: в Бородянке, Ирпене и Горенке установили беспроводную систему безопасности. Фото

Граффити известного уличного художника Бэнкси, которые он во время войны создал в Киевской области, защитили от вандалов и непогоды. В Бородянке, Ирпене и Горенке уже установили беспроводную систему безопасности. Ее представили в среду, 22 февраля.

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Об этом сообщает КОВА. Таким образом теперь на любые попытки похитить или испортить рисунки мгновенно будет реагировать скорая группа охраны (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В КОВА отметили, что граффити будут под защитой, пока вопрос их музеефикации не будет решен окончательно. При этом, подчеркнули, что важно сохранить работы на их первоначальных местах и в той форме, как создал художник.

"Работы Бэнкси имеют культурное и историческое значение для страны как памятник того, что свет обязательно побеждает тьму. Сейчас важно противодействовать возможным попыткам вандализма, что мы уже видели недавно. И мы благодарны нашим партнерам, инженерам по безопасности, которые смогли найти наиболее удачное решение в непростых условиях и претворить его в жизнь", – заявил заместитель председателя КОВА Олег Торкунов.

Также чиновники рассказали, как работает система безопасности. По их словам, датчики движения и удара фиксируют попытки повреждения или подступа к объекту. Они мгновенно включают уличную сирену и через централь системы безопасности передают уведомления в охранную компанию.

А для защиты рисунков от погодных условий, их укрыли прозрачными противоударными стенками из поликарбоната.

Кроме того, на месте рисунка в Бородянке, где изображен дзюдоист, дополнительно соорудили временное защитное сооружение. Внутри этой установки с помощью датчика Life Quality с сенсорами температуры, влажности и CO₂, а также реле управления WallSwitch будет поддерживаться микроклимат.

Отмечается, что для развертывания защиты понадобились 21 датчик и пять централей системы безопасности.

"Датчики независимы от постоянного питания, а главная централь может находиться в отдаленном помещении: хаб держит связь с датчиками на расстоянии до 1700 метров и сообщает охранной компании о тревоге менее чем за 0,15 секунды", – сообщили в КОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бэнкси признал, что его авторству принадлежат 7 граффити в Украине. Арты в Киеве, Бородянке и Ирпене уличный художник создал, по всей вероятности, во время анонимного визита в названые города.

Он продает 50 экземпляров своего рисунка по 5000 фунтов стерлингов за каждый. Деньги художник обещает отдать в помощь украинцам.

Ранее в Киевской области гражданину, который в Гостомеле пытался похитить граффити "Женщина в противогазе" Бэнкси, сообщено о подозрении. Его обвиняют в оконченном покушении на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения.

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