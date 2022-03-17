В Хмельницком будут изымать квартиры у тех, кто завышает цены на аренду для беженцев, – мэр

Дарья Дурова
Общество
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Аренда жилья во время военного положения
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В городе Хмельницкий могут начать изымать квартиры и дома у тех владельцев, которые пытаются сдать их беженцам по необоснованно завышенным ценам. Такое жилье, согласно правовым нормам военного положения, будет передано государству и военным.

Об этом 17 марта в обращении, опубликованном в Facebook, сообщил городской глава Хмельницкого Александр Симчишин. Он сказал, что гордится многими жителями области, ведь они воюют и формировали очереди у военкоматов, они пошли в территориальную оборону, добровольческие загоны, они готовятся бороться с врагом и занимаются волонтерством.

"Но на фоне этого всего позитива, солидарности, единства, невероятного такого семейного боевого духа есть снова таки отдельные [лица], которые оскверняют славное имя жителей Хмельницкого", – отметил мэр.

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Мэр Хмельницкого Александр Симчишин

Он рассказал, что в городе были случаи, когда квартиры, стоившие 5 тыс. в месяц, сдавали временным переселенцам за 22 тыс. гривен.

Симчишин сказал, это выставляет область в нехорошем свете перед жителями других регионов.

Мэр подчеркнул: по примеру Львова местные власти будут делать публичными адреса и имена владельцев такого жилья. "Пускай знают "героев", – указал он.

Далее, как заявил Симчишин, он лично будет обращаться к военной администрации, чтобы такое имущество изымалось в пользу государства и войска. Например, чтобы там поселили беженцев, солдат или устроили волонтерские центры.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Городской голова Мелитополя Иван Федоров, которого российские оккупанты захватили в плен, но тот все равно отказался с ними сотрудничать, 17 марта получил орден "За мужество". Награду чиновнику вручил лично президент Владимир Зеленский.

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