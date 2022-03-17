В Хмельницком будут изымать квартиры у тех, кто завышает цены на аренду для беженцев, – мэр

В городе Хмельницкий могут начать изымать квартиры и дома у тех владельцев, которые пытаются сдать их беженцам по необоснованно завышенным ценам. Такое жилье, согласно правовым нормам военного положения, будет передано государству и военным.

Об этом 17 марта в обращении, опубликованном в Facebook, сообщил городской глава Хмельницкого Александр Симчишин. Он сказал, что гордится многими жителями области, ведь они воюют и формировали очереди у военкоматов, они пошли в территориальную оборону, добровольческие загоны, они готовятся бороться с врагом и занимаются волонтерством.

"Но на фоне этого всего позитива, солидарности, единства, невероятного такого семейного боевого духа есть снова таки отдельные [лица], которые оскверняют славное имя жителей Хмельницкого", – отметил мэр.

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Он рассказал, что в городе были случаи, когда квартиры, стоившие 5 тыс. в месяц, сдавали временным переселенцам за 22 тыс. гривен.

Симчишин сказал, это выставляет область в нехорошем свете перед жителями других регионов.

Мэр подчеркнул: по примеру Львова местные власти будут делать публичными адреса и имена владельцев такого жилья. "Пускай знают "героев", – указал он.

Далее, как заявил Симчишин, он лично будет обращаться к военной администрации, чтобы такое имущество изымалось в пользу государства и войска. Например, чтобы там поселили беженцев, солдат или устроили волонтерские центры.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Городской голова Мелитополя Иван Федоров, которого российские оккупанты захватили в плен, но тот все равно отказался с ними сотрудничать, 17 марта получил орден "За мужество". Награду чиновнику вручил лично президент Владимир Зеленский.

Банда коллаборантов схватила мелитопольского городского голову прямо среди рабочего дня 11 марта. Он был освобожден из плена в обмен на девятерых солдат срочной службы РФ 2002-2003 годов рождения.

Зеленский рассказал об условиях, в которых находился пленный мэр Федоров.

В видеообращении после освобождения мэр Мелитополя поблагодарил каждого, кто всеми способами борется против оккупантов. Также он заверил: в скором будущем Украина обязательно победит.

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