'Він живий!' Зеленський розповів про долю викраденого окупантами мера Мелітополя

Похищенный российскими оккупантами накануне мэр Мелитополя Иван Федоров жив.

Об этом в разговоре с зарубежными журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул: россияне 11 марта действовали нагло, когда похитили мэра оккупированного Мелитополя среди бела дня из гуманитарного центра, где тот пытался помочь горожанам.

И уже с утра 12 марта тысячи мелитопольцев снова вышли на митинг против российской оккупации. Они также требовали немедленно уволить избранного ими городского голову.

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"Община города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужие на нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты", - отметил Зеленский в своем обращении днем.

Он также рассказал, что обратился по поводу очередного преступления России к европейским лидерам.

"В течение ночи и сегодня постоянно говорим с партнерами о ситуации с нашим городским головой. Требование простое – немедленно освободить его (Федорова. - Ред.) из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие... Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей. Мы ожидаем, чтобы они – лидеры мира – показали, КАК они могут повлиять на ситуацию. КАК они могут сделать простое дело - освободить одного человека, который олицетворяет собой всю мелитопольскую общину. Украинцев, которые не сдаются", - говорил Зеленский днем.

Напомним, российские оккупанты выдвинули Федорову абсурдные обвинения : его обвиняют в "финансировании терроризма".