Оккупанты похитили мэра Мелитополя: первые детали

Российские оккупанты 11 марта около 16 часов похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Мужчину, отказавшегося от сотрудничества с врагом, вывезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщил заместитель председателя ОПУ Кирилл Тимошенко.

"По предварительной информации, час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", – написал Тимошенко.

Эту информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"В Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову. Враги схватили его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинское флаг", – сообщил Геращенко.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мелитополе российские оккупанты обстреляли авто скорой, которая перевозила медикаменты.

Люди в оккупированном городе каждый день выходят на многолюдные митинги с требованием к оккупантам убираться из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!