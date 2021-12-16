В Херсонской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа: в зоне риска четыре района

Вспышку птичьего гриппа зафиксировали на территории Херсонской области – заболели домашние гуси в селе Геройское. Четыре района области оказались в зоне риска.

Об этом в среду, 15 декабря, сообщило издание khersondaily. Как отмечается, Николаевская региональная государственная лаборатория Госпродпотребслужбы провела соответствующие исследования и грипп у птиц подтвердила.

В учреждении отметили, что причиной могли стать дикие перелетные птицы.

В регионе созвали заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Она приняла решение определить буферную зону в радиусе трех километров от очага птичьего гриппа. В зону риска попали четыре района области – Херсонский, Скадовский, Каховский и Генический.

Видео дня

В селе, где обнаружили вспышку птичьего гриппа, принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя заболевания. Жителей региона призвали сообщать о случаях заболевания домашней птицы.

Напомним: в октября 2021 года вспышку птичьего гриппа зафиксировали в селе Новобелая на Луганщине (Старобельский район). В очаге заболевания оказались 42 домохозяйства. Три улицы села определили неблагополучными и объявили там карантин.

Отметим, что по мнению британского ученого Майкла Грегера, человечество может столкнуться с пандемией, которая, возможно, будет страшнее коронавируса, и может привести к гибели половины населения Земли. По его словам, потенциальным источником новой болезни могут быть птицефабрики, где, по его словам, в "ужасных условиях содержат миллионы кур".

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Италии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Инцидент зафиксирован на ферме по выращиванию индюков.