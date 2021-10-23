В Луганской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа: в зоне наблюдения четыре села

В селе Новобелая на Луганщине (Старобельский район) зафиксировали случаи гриппа птицы. В очаге заболевания оказались 42 домохозяйства.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook. По ее словам болезнь зафиксировали на улицах Суворова, Октябрьская и Степная. Их определили неблагополучными и объявили там карантин с 21 октября.

Речь идет о вирусе гриппа птицы типа А, отметила пресс-секретарь.

На комиссии при Старобельской РГА было установлено зону надзора за территорией в радиусе 10 км от неблагополучного пункта, в которую вошли населенные пункты Новобелая, Козловое, Залесное, Светлое и Трембачево.

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"Проводятся противоэпизоотические мероприятия, установлен пункт пропуска в село Новобелая, запрещено перемещение и торговля птицей и продуктами птицеводства, а также их вывоз из карантинной зоны", – говорится в сообщении.

Из-за вспышки гриппа птицы пресс-секретарь полиции призвала жителей поселков соблюдать следующие правила:

оборудовать дезковрики при входе в вольер;

клинический осмотр птицы проводить каждый день;

перед входом и выходом в помещение, где содержится птица менять одежду;

минимизировать контакт с дикой и синантропной птицей;

птицу содержать изолированно;

не допускать свободного выгула птицы;

не допускать контакта домашней птицы с синантропной и особенно с дикой перелетной птицей;

проводить очистку птичника дважды в неделю, побелку стен и насестов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Италии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Инцидент зафиксирован на ферме по выращиванию индюков.