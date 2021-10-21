В Италии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1: чем это грозит

На севере Италии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Инцидент зафиксирован на ферме по выращиванию индеек.

Как сообщает Reuters, из-за вспышки болезни сдохли 200 птиц из стаи, насчитывающей почти 13 тысяч птиц. ЧП случилось на ферме в Ронко-аль-Адидже в провинции Верона.

О причинах вспышки вируса не сообщается.

В конце сентября в Чехии также были зафиксированы случаи инфицирования H5N1 среди домашних гусей. Вспышка заболевания зафиксирована в селе Трхове-Душники около города Пршибрам.

Также в ЮАР в некоторых районах Западной Капской провинции произошла вспышка птичьего гриппа H5N1. Уже было насчитано более 1500 мертвых бакланов.

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H5N1 – это серотип вируса гриппа A. Может вызвать заболевание как у людей, так и у многих других видов животных. С 2007 года заболевание, вызываемое одним из штаммов подтипа, приспособленным к птицам, стало широко известно под названием "птичий грипп".

Люди, заразившиеся вирусом гриппа А, обычно имели симптомы, включающие длительную лихорадку, кашель, фарингит, мышечные боли, боли в суставах, конъюнктивит, в более тяжелых случаях проблемы с дыханием и пневмонию с вероятностью смертельного исхода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа. Штамм вируса в первую очередь поражает птиц.