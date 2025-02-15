В Херсонской области трое детей погибли, провалившись под лед: последнее тело искали более суток

В Херсонской области четверо детей, гулявших по замерзшей реке Ингулец, провалились под лед. Одного ребенка успели спасти неравнодушные люди, но трое остальных погибли.

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Сначала спасатели обнаружили тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, а спустя сутки из реки извлекли тело 13-летнего мальчика. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Трагедия произошла в Великоалександровской громаде. Момент провала детей под лед увидела 16-летняя девушка. Она сразу бросилась на помощь, но тоже ушла под воду. К счастью, ее и одну из девушек смогли извлечь из воды неравнодушные люди. У обоих пострадавших сильное переохлаждение. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На поиск детей от ГСЧС Херсонской области было привлечено пожарно-спасательное подразделение, также направлена ​​водолазная группа аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области.

Через некоторое время водолазная группа подняла из воды тела троих детей. Накануне спасатели обнаружили тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, а на следующий день – тело 13-летнего мальчика.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 февраля в селе Жуковка в Киевской области мужчина на местном водоеме провалился под лед и утонул. Чтобы достать тело погибшего из воды, вызывали водолазов ГСЧС.

Напомним, в Черниговской области в одном из сел Киселевской громады 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. Несчастный случай завершился гибелью обоих.

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