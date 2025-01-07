В Черниговской области дедушка с маленьким внуком провалились под лед: подробности трагедии. Фото

В Черниговской области, в одном из сел Киселевского общества, 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. Несчастный случай завершился гибелью обоих. В настоящее время идет расследование обстоятельств трагедии.

Видео дня

Об этом сообщили пресс-службы полиции Черниговской области и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Инцидент произошел вечером 7 января.

В районное управление полиции поступило сообщение о том, что в реке утопились два человека. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, трагедия произошла следующим образом: мальчик играл недалеко от реки, внезапно выбежал на тонкий лед и провалился в воду. Его дедушка, пытаясь спасти ребенка, бросился следом, но тоже попал под лед.

Находившиеся рядом свидетели услышали крики о помощи, однако спасти пострадавших не смогли из-за опасных условий.

Спасатели оперативно приступили к поисковой операции. По данным ГСЧС, поиски проводились с привлечением специализированной техники и лодки. На месте трагедии работали спасатели, исследовавшие территорию реки в условиях сумерек и низкой температуры.

Тела погибших пока не найдены, спасательные работы продолжаются.

Полиция приступила к уголовному производству по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, а также проверяют информацию о безопасности на водоеме.

ГСЧС призывает граждан избегать выхода на тонкий лед, особенно с детьми. В зимний период вода становится особенно опасной, а неустойчивый лед представляет смертельную угрозу.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Киевской области в местном пруду обнаружили тело утопленника. Чтобы достать погибшего из воды, на место вызвали спасателей. Обстоятельства и причины трагического случая установят правоохранители.

На Закарпатье 4-летний мальчик утонул в водоеме на территории одного из комплексов отдыха. Ребенок отдыхал в заведении вместе с родителями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!