В Харькове умер 11-летний мальчик с подтвержденным коронавирусом

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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В Харькове умер 11-летний мальчик с подтвержденным коронавирусом

В Харькове в больнице умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины, у которого были коронавирус и герпесвирусная инфекция.

Сердце маленького пациента перестало биться 26 марта. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова главного санитарного врача области Любовь Махоты.

"Были диагностированы COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", – отметила она.

Главный врач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Повар подчеркнул, что школьника госпитализировали в медучреждение 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель, но пациент умер.

"У него был COVID-19 и менингоэнцефалит – тяжелый герпетический менингоэнцефалит", – уточнил медик.

Больше о ходе болезни мальчика сейчас не известно. По данным областного лабораторного центра, информация о смерти ребенка отражена в статистике по коронавирусу на Харьковщине. Издание подчеркивает, что до сих пор летальных случаев среди детей с подтвержденным COVID-19 в области не было.

Данные по коронавирусу в Харьковской области на 23 марта
Прирост смертей от COVID-19 на Харьковщине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Винницкой области госпитализировали 3-летнего мальчика, который перестал говорить и ходить после COVID-19 – Павлик Лутковский попал в больницу с критически низким весом и пролежнями, в скорой он буквально задыхался.

  • Через несколько дней маленький пациент умер, не приходя в сознание, в реанимации Могилев-Подольской больницы на Винниччине.

  • В то же время полиция начала следствие и возбудила уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком.

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