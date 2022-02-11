В Харькове противники и сторонники Мураева устроили митинг, ожидая решения СНБО. Фото и видео

В Харькове 11 февраля, где проходит заседание Совета национальной безопасности и обороны, устроили сразу два митинга. На один вышли сторонники бывшего нардепа и владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева, на второй – его противники.

Акции проводятся на площади Свободы. Некоторые видео опубликовал Telegram-канал "Труха" (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Сам Мураев ранее призывал людей выйти под здание облгосадминистрации из-за возможных санкций против телеканала, о чем также сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Видео дня

Отметим, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал телеканала "НАШ" и решил обратиться в суд для аннулирования лицензии на спутниковое вещание.

Причиной тому стали расистские высказывания и очернение религиозных убеждений со стороны Мураева.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выездном заседании СНБО в Харькове 11 февраля должны обсудить намерения России перекрыть районы Черного и Азовского морей, а также рассмотреть вопрос формирования Сил территориальной обороны.