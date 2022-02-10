СНБО проведет заседание в Харькове: Данилов назвал главный вопрос повестки дня

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 11 февраля, проведет выездное заседание в Харькове. Главным вопросом на нем станет намерения России перекрыть районы Черного и Азовского морей.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в комментарии СМИ. Он также назвал несколько тем, которые будут обсуждаться.

По словам Данилова, заседание решено провести в Харькове, потому что Харьковская область граничит с Россией. А на нем будет обсуждаться вопрос формирования Сил территориальной обороны.

Также члены СНБО затронут вопрос о рисках для морского судоходства в связи с намерениями России перекрыть районы Черного и Азовского морей.

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Данилов уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский определил этот вопрос как неотложный.

Отметим, что это будет второе заседание Совета нацбезопасности в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании ведомства 24 января обсуждалась угроза вторжения России, а также положение дел в сфере экономики, энергетики и противодействия коронавирусу.