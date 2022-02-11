СНБО на заседании в Харькове рассмотрит введение санкций против телеканала 'НАШ'

Телеканал "НАШ" может попасть под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. В то же время это не коснется бывшего нардепа Евгения Мураева, которого руководство СМИ называет "представителем собственника".

Вопросы о применении ограничений к телеканалу должны быть рассмотрены на заседании СНБО 11 февраля в Харькове. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили источники в ведомстве и правоохранительных органах.

"Вопрос санкций против канала "НАШ" будет вынесен на рассмотрение", – подтвердил один из собеседников издания.

Вместе с тем оба источника подчеркнули, что вопрос о санкционном давлении на самого Мураева рассматриваться не будет.

Видео дня

Отметим, что накануне экс-нардеп призвал людей "защитить свое будущее", придя 11 февраля под здание Харьковской ОГА, где состоится выездное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины оштрафовал канал "НАШ". Кроме того, регулятор обратился в суд с ходатайством аннулировать лицензии телеканала на спутниковое вещание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии заявили, что России грозят серьезные экономические санкции, если она установит в Украине марионеточный режим во главе с пророссийским лидером. Таким там называют бывшего народного депутата Евгения Мураева.