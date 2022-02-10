Нацсовет оштрафовал телеканал "НАШ" и инициирует аннулирование лицензии: названа причина

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал телеканал "НАШ". В то же время регулятор принял четыре решения с обращением в суд об аннулировании лицензии на спутниковое вещание канала.

Об этом говорится на сайте Нацсовета. Причиной такого решения стали расистские высказывания владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева.

Так, 1 и 2 сентября 2021 года Мураев выражал в эфире свои убеждения о негативных последствиях присоединения Украины к ЕС и НАТО. При этом он прибег к расистским высказываниям и очернению религиозных убеждений.

В контексте разговора Мураев использовал лексемы "черный Париж", "мусульманская Мекка… с хиджабами…, где страшно находиться" и выражал другие характеристики жителей столицы Франции, этнически происходящих с африканского континента и из мусульманских стран.

Видео дня

Таким образом, он подчеркивал свое негативное отношение, презрение и пренебрежение к таким людям.

Также политик говорил о принадлежности мусульман к мировому терроризму, что является стигматизацией (стереотипизацией), поскольку устанавливается прямая связь между принадлежностью к определенной религии и террористическими действиями.

"Здесь можно говорить об "исламофобии" как проявлении враждебного отношения к лицам по признаку исповедования исламской религии, а именно: предубеждение, ненависть или страх", – говорится в сообщении.

Эта же программа транслировалась на следующий день в записи без всякой редакционной правки.

За это телеканал "НАШ" должен уплатить в государственный бюджет Украины штраф в сумме 124 670,25 грн.

Относительно телеканала "Макси ТВ", который был предшественником канала "НАШ", регулятор признал, что лицензиат не выполнил решение от 19 августа 2021 года и не уплатил штраф в размере 119 544,75 грн. Нацсовет обратится в суд с иском об аннулировании его лицензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2021 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканалы "НАШ" и подсанкционный NewsOne.