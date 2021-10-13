В Харькове прощаются с фронтменом группы "Мертвий півень" Михаилом Барбарой. Фото

В среду, 13 октября, в Харькове прощаются с фронтменом группы "Мертвий півень" Михаилом (Мисько) Барбарой. К Свято-Дмитриевскому храму пришли фанаты, знакомые и друзья музыканта, чтобы проводить его в последний путь.

Об этом сообщает "Суспільне Харків". В частности, были замечены писатель Сергей Жадан, журналист Богдан Логвиненко, советник главы правления "Суспільного" Зураб Аласания, народный депутат Николай Княжицкий, ведущий и музыкант Роман Чайка, который играл в "Мертвому півні" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После того, как в храме отправят заупокойную службу по Барбаре, его похоронят на городском кладбище №2.

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Мисько Барбара внезапно умер дома в 15:00 11 октября. По словам жены Светланы Олешко, Михаил не болел и имел планы на будущее.

Накануне он плохо себя чувствовал, однако шкорая, приехавшая на вызов, ничего не диагностировала, а на следующий день вокалист умер.

Возможной причиной смерти Барбары называют остановку сердца.

Мисько Барбара родился во Львове. Музыкант был соучредителем группы "Мертвий півень" в 1989 году. В 1998 году он переехал в Харьков, где начал играть в театре "Арабески".

В 2011 году "Мертвий півень" прекратил существование.

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