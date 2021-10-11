Умер известный украинский музикант и фронтмен группы 'Мертвий півень' Михаил Барбара

В городе Харьков в возрасте 49 лет скончался известный украинский музыкант и актер, фронтмен и один из основателей группы "Мертвий півень" Михаил Барбара. Предполагаемая причина его смерти – остановка сердца.

О трагедии стало известно вечером 11 октября из сообщения журналиста Богдана Логвиненко в Facebook.

"Неожиданно умер Мисько Барбара. Он был не просто частью моей жизни, этот человек долго был для меня самым важным мужским голосом", – написал он, добавив, что "с этим невозможно смириться".

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Как рассказала жена музыканта Светлана Олешко, он умер дома 11 октября. По ее словам, Михаил не болел и имел планы на будущее, передает "Украинская правда".

Олешко рассказала, что накануне он плохо себя чувствовал, однако "скорая", приехавшая на вызов ничего не диагностировала, а на следующее утро вокалист умер.

14 ноября музыканту должно было исполниться 50 лет. Как пишет издание zaxid.net возможной причиной смерти Барбары называют остановку сердца.

Михаил (Мисько) Барбара родился во Львове. Музыкант был соучредителем группы "Мертвий півень", возникшей в 1989 году во Львове. В 1998 году Барбара переехал в Харьков. Там он начал играть в театре "Арабески".

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