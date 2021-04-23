Умер музыкант, вокалист группы Digital Underground

В возрасте 57 лет не стало популярного американского рэпера и музыканта Грегори Джейкобса, известного как Shock G. Его нашли мертвым в номере отеля в Тампе в четверг, 22 апреля. Причина смерти не уточняется.

Издание TMZ сообщает, что наибольшую популярность артисту принесло участие в новаторской хип-хоп группе Digital Underground, где он был солистом. Также исполнитель был автором множества треков, которые находили положительный отклик среди его коллег и слушателей (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, Shock G успел поработать с хип-хоп исполнителем Тупаком, записав с ним общую песню " I Get Around" в 1993 году.

"34 года назад у нас возникла безумная идея, что мы можем создать хип-хоп группу и покорить мир. Вскоре наши мечты превратились в реальность. А теперь его нет… Покойся с миром, мой друг и коллега Грег Джейкобс!" – написал соучредитель Digital Underground Чопмастер Джей на своей странице в социальных сетях.

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