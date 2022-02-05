В Харькове прошел "Марш Единства". Все подробности, фото и видео
В субботу, 5 февраля, в Харькове прошел марш "Марш Единства". Таким образом местные жители намерены сказать всему миру, что Харьков – это Украина.
В символическом шествии приняли участия около 5 тысяч местных жителей. Трансляция мероприятия проходила на YouTube. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Участники марша собрались на площади Конституции и прошли до площади Свободы. По дороге они выкрикивали национальные лозунги: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації – смерть ворогам!", "Україна понад усе!" и тому подобное.
На площади Свободы была установлена сцена, с которой выступили неравнодушные жители города.
Мероприятие проходило без партийной символики. За порядком на акции следили представители силовых структур в полной экипировке, а также кинологическая служба.
Напомним: президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Российская Федерация под предлогом защиты русскоговорящего населения может оккупировать Харьков. В то же время глава государства подчеркнул, что если РФ пойдет на такой шаг, начнется крупномасштабная война.
Президент отметил, что если Москва все же решится на военное вторжение в Украину, она это будет делать прежде всего на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован Россией. Президент написал: "И никогда не будет оккупирован. Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми";
экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинцы отстоят Харьков в случае вторжения России. Он напомнил, что в 2014 году это уже удалось.
городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что Харьков остается стабильным, надежным и мирным городом. Городские власти прилагают все усилия, чтобы никто не смог дестабилизировать ситуацию в нем.