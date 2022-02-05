В Харькове прошел 'Марш Единства'. Все подробности, фото и видео

В субботу, 5 февраля, в Харькове прошел марш "Марш Единства". Таким образом местные жители намерены сказать всему миру, что Харьков – это Украина.

В символическом шествии приняли участия около 5 тысяч местных жителей. Трансляция мероприятия проходила на YouTube. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Участники марша собрались на площади Конституции и прошли до площади Свободы. По дороге они выкрикивали национальные лозунги: "Слава Україні! Героям Слава!", "Слава нації – смерть ворогам!", "Україна понад усе!" и тому подобное.

Видео дня

На площади Свободы была установлена сцена, с которой выступили неравнодушные жители города.

Мероприятие проходило без партийной символики. За порядком на акции следили представители силовых структур в полной экипировке, а также кинологическая служба.

Напомним: президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Российская Федерация под предлогом защиты русскоговорящего населения может оккупировать Харьков. В то же время глава государства подчеркнул, что если РФ пойдет на такой шаг, начнется крупномасштабная война.

Президент отметил, что если Москва все же решится на военное вторжение в Украину, она это будет делать прежде всего на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией.

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