Зеленский в комментариях к своему посту заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован Россией. Ранее глава государства говорил в интервью, что в этот город могут ввести войска страны-агрессора под предлогом защиты русскоговорящего населения.

На своей странице в Instagram Зеленский опубликовал видео, на котором он озвучивал итоги заседания СНБО. В комментарии один из пользователей написал, что Харьков – это Украина и город не хочет быть оккупированным РФ.

В ответ президент написал: "И никогда не будет оккупированным. Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми".

Видео дня

Отметим, что до этого Зеленский в интервью The Washington Post допустил, что Россия может вторгнуться в Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения, и это приведет к крупномасштабной войне.

Примечательно, что интервью было опубликовано на следующий день после обращения главы государства, в котором тот призывал украинцев не паниковать на фоне российской угрозы.

Позднее пресс-секретарь Зеленского пояснил, что слова президента были гипотетическим примером развития ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, после заседания Совета нацбезопасности и обороны 24 января глава государства снова повторил, что оснований для паники нет и власти работают над мирным урегулировании на востоке страны.