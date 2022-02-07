В Днепре нашли заробитчанку, которая пропала по пути в Украину из Польши: она ничего не помнит

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
3,2 т.
В Днепре нашли заробитчанку, которая пропала по пути в Украину из Польши: она ничего не помнит

В Днепре нашли заробитчанку Юлию Салыкину, которая возвращалась в Украину из Польши и пропала. Женщина жива, но ничего не помнит.

О пропаже Салыкиной стало известно в четверг, 3 февраля. Об этом сообщил Telegram-канале "Днепр Оперативный".

41-летняя жительница Першотравенска ехала на автобусе из Кракова в Днепр, но по дороге пропала. Предполагалось, что она вышла на автовокзале в Житомире или Киеве.

Юлия Салыкина
Видео дня

Ее поисками занималась полиция и неравнодушные граждане. В понедельник, 7 февраля, женщину обнаружили на улице Антоновича.

Она рассказала, что села в автобус в Житомире, а что было дальше – не помнит. По словам Салыкиной, ее удерживали несколько дней в неизвестном месте. Кроме того, у женщины отобрали деньги и телефон, но подробности она рассказать не может.

В полиции пока инцидент не прокомментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаДнепррозыск