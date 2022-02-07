В Днепре нашли заробитчанку, которая пропала по пути в Украину из Польши: она ничего не помнит
В Днепре нашли заробитчанку Юлию Салыкину, которая возвращалась в Украину из Польши и пропала. Женщина жива, но ничего не помнит.
О пропаже Салыкиной стало известно в четверг, 3 февраля. Об этом сообщил Telegram-канале "Днепр Оперативный".
41-летняя жительница Першотравенска ехала на автобусе из Кракова в Днепр, но по дороге пропала. Предполагалось, что она вышла на автовокзале в Житомире или Киеве.
Ее поисками занималась полиция и неравнодушные граждане. В понедельник, 7 февраля, женщину обнаружили на улице Антоновича.
Она рассказала, что села в автобус в Житомире, а что было дальше – не помнит. По словам Салыкиной, ее удерживали несколько дней в неизвестном месте. Кроме того, у женщины отобрали деньги и телефон, но подробности она рассказать не может.
В полиции пока инцидент не прокомментировали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Днепре посреди улицы был обнаружен труп женщины. Не исключено, что тело пролежало там некоторое время, так как его уже начали грызть собаки.
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