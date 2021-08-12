Не поступил в вуз и говорил о самоубийстве: в Киеве пропал подросток, появились данные о его судьбе. Фото

В Киеве правоохранители оперативно разыскали Богдана Вовка, 2004 года рождения, который вышел из дому и пропал. Якобы он хотел покончить жизнь самоубийством.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Подростка нашли в течение нескольких часов.

"После того, как к правоохранителям поступило сообщение об исчезновении несовершеннолетнего – к поискам сразу же подключились сотрудники ювенальной полиции. Парня достаточно быстро нашли – с ним все в порядке", – рассказал наш собеседник.

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Как написал Telegram-канал Киев Оперативный. Подросток якобы ушел из дому из-за того, что не смог поступить в университет.

"Разыскивается Вовк Богдан Анатольевич, 2004 года рождения. Не поступил в университет. Родным сообщил, что покончит жизнь самоубийством. Вышел из дома в неизвестном направлении без вещей (ни телефона, ни ключей, ни средств), ушел из проспекта Голосеевский, 106/2", – говорится в сообщении.

Сейчас с несовершеннолетним и его родителями общаются правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что а селе Раговка Киевской области 14 апреля пропал Богдан Униченко. Мальчику всего 2,5 года. После суток поисков ребенка нашли живого и невредимого в 5 километрах от дома.