Пропавшего на Киевщине ребенка нашли в яме в лесополосе: детали
Пропавшего 14 апреля в селе Раговка Киевской области 2-летнего Богдана Униченко нашли примерно в 5 километрах от дома в лесополосе.
Как рассказал OBOZREVATEL глава полиции Киевщины Андрей Небытов, малыша передали медикам.
"Ребенка разыскали сотрудники управления уголовного розыска полиции Киевской области. Он сидел в ямке, обессиленный и испуганный. Полицейские укрыли Богдана своей курткой, дали печенье, привезли в село и передали врачам. Медики осмотрели его – визуально никаких телесных повреждений у него нет. Но все же мальчика решили отвезти в Иванковскую районную больницу", – уточнил Небытов.
Как сообщает ТСН, так в полиции рассказали, как пропал мальчик.
"Отец решил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Богдан пошел вместе с ним, но мужчина увидел это позже. Он сказал, чтобы ребенок шел домой, поскольку дом расположен возле леса. Мальчик развернулся и ушел. Родители пытались сами найти, но поиски были напрасными", – сообщили в полиции.
Напомним, Богдан Униченко исчез из двора дома. Мать заметила отсутствие мальчика около 16:00. К правоохранителям родители обратились после 21:00.
Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, ребенка начали искать в близлежащих селах. Он уточнил, что была задействована аэроразведка. Кроме того, в поисках 2-летнего Богдана Униченко принимали участие несколько тысяч волонтеров.
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