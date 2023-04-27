В Черновцах УПЦ МП лишили права пользования земельными участками: подробности

В Черновцах на сессии городского совета УПЦ МП лишили права пользования земельными участками на территории громады. За это решение проголосовали 28 депутатов, против не голосовал никто из депутатского корпуса.

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Решением горсовета право пользования земельными участками потеряли 22 храма Московского патриархата в Черновцах. Подробности сообщает "Общественное Черновцы".

По данным корреспондента, 28 депутатов Черновицкого городского совета поддержали лишение права пользования земельными участками 22 храма УПЦ МП в Черновцах. Против этого решения не проголосовал ни один депутат.

"Права пользования землей лишили 22 храма УПЦ МП в Черновицкой громаде. Речь идет, в частности, и о Кафедральном соборе возле Соборной площади, Свято-Николаевском храме на улице Русской, церкви на проспекте Независимости, мужском монастыре "Гореча" и женском монастыре на улице Буковинской" , – пишет издание.

Поддержанный депутатским корпусом проект решения подготовлен департаментом урбанистики и архитектуры городского совета Черновцов.

Как пояснил заместитель директора департамента Денис Гречаный, этот проект готовили по запросу громады: опубликованную 10 апреля электронную петицию, которой предлагалось расторгнуть все договоры города с УПЦ МП, поддержали вдвое больше людей, чем необходимо было для ее рассмотрения.

При подготовке проекта учитывали также решения других областных центров, где аналогичные шаги уже были предприняты.

Земли, право пользоваться которыми у храмов УПЦ МП сегодня отобрали депутаты горсовета, находятся в коммунальной собственности громады. Религиозные организации пользовались ими без заключения договоров.

"Это не договорные отношения, а право постоянного пользования, которое большинство религиозных организаций зарегистрировали еще в 90-х годах. Еще пять – в 2014 году. Это право – бессрочное, – объяснил Гречаный.

По его словам, громада может вернуть земельные участки согласно изменениям закона о религиозных организациях – речь идет об организациях, центр которых расположен в государстве, воюющем против Украины. И решение депутатского корпуса горсовета Черновцов Гречаный считает первым шагом к прекращению права постоянного использования землей религиозной организацией.

В департаменте проверяют, есть ли на участках коммунальное имущество громады. По недвижимости будут готовить отдельный проект решения.

"По-моему мнению, церкви останутся на земле. Возможно, изменится их статус в плане патриархата", – отметил Гречаный.

В то же время адвокат Валерий Дутка заявил в комментарии "Общественному", что решение о прекращении права пользования землей для УПЦ МП не будет иметь практических последствий. Он уверяет, что по закону горсовет не может лишить права постоянного пользования землей решением депутатов – это может сделать суд. И, скорее всего, УПЦ МП решение горсовета в суде обжалует.

Адвокат подчеркнул, что процедура прекращения права использования землей предусмотрена в земельном кодексе. Согласно процедуре инспектор фиксирует нарушение условий постоянного пользования и дает предписание его устранение в течение 30 дней.

Только после этого горсовет может подать в суд о прекращении права постоянного пользования. Таким нарушением условий может являться нецелевое использование земельного участка.

"Землепользователи защищены законом. Если земельный участок предоставили в пользование, если он используется по назначению, то нет нарушения. Поэтому нет юридических оснований лишения права пользования", – подчеркнул Дутка.

Он добавил: если право пользования у УПЦ МП заберут через суд, они не лишатся доступа к храмам из-за оформления сервитутов. Ведь храмы, здания и постройки на территориях коммунальной собственности остаются собственностью религиозной общины.

"Религиозные организации могут в судебном порядке установить себе сервитут по пользованию и обслуживанию своих зданий, которые находятся на земельном участке коммунальной собственности. Если организацию лишат права пользования землей, то они юридически не смогут проходить в свои здания, чтобы их обслуживать. Поэтому им нужно будет установить сервитут. Фактически – это будет то же самое", – объяснил Дутка.

Кроме того, отметил адвокат, несмотря на изменения в Законе "О религиозных организациях", в регистрационных уставных документах местных религиозных организаций не указано, что они находятся в прямом подчинении центра страны-агрессора.

Напомним, ранее в Тернополе УПЦ МП прекратили право пользования земельным участком. Речь шла о земельном участке в пользовании Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата по ул. Евгения Коновальца, 1.

В Хмельницком же всем религиозным организациям УПЦ МП прекратили право на пользование земельными участками. Это решение было принято раньше, чем в Тернополе.

Накануне, 27 апреля, депутаты Сумского горсовета единогласно поддержали решение о лишении УПЦ МП права пользования земельными участками в городе.

А в Киеве 25 апреля стало известно, что депутаты рассмотрят петицию об отмене права пользования столичной землей для УПЦ МП.