В Киеве рассмотрят петицию об отмене права пользования столичной землей для УПЦ МП

В Киеве предложили отменить право постоянного пользования принадлежащими городу земельными участками для УПЦ МП. Соответствующая петиция набрала необходимые 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрели столичные власти.

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Обращение было опубликовано на сайте Киевского городского совета. Это уже второй электронный документ, поддержанный киевлянами за последний месяц.

"Более года с момента полномасштабного вторжения россии в Украину! Тысячи погибших и раненых украинцев! В это время московские попы продолжают дурить головы украинцам, да еще и на выделенной Киевсоветом земле! Прошу отменить право постоянного пользования земельными участками, на которых расположены религиозные сооружения московского патриархата и других пророссийских религиозных структур", – призвал автор петиции.

Напомним, ранее в Киеве предложили расторгнуть все договоры, которые город заключил с УПЦ МП. В частности, это касается аренды коммунального имущества и земельных участков. Обращение собрало необходимые голоса менее чем за сутки.

Добавим, еще 29 марта представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений. Однако они продолжают находиться на территории национального заповедника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 апреля, Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора России. Также Киевсовет обратился к правительству о возвращении имущества в государственную собственность.

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