Голосовали единогласно: депутаты Сумского горсовета забрали в УПЦ МП землю. Фото

Депутаты Сумского городского совета лишили УПЦ МП права пользования находящейся под церквями московского патриархата землей. Решение приняли единогласно.

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Об этом сообщило "Общественное ". Отмечается, что речь идет об участках под двенадцатью церквями на территории Сумской общины.

Инициаторами вопроса были четыре фракции: "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батьківщина" и "Сила и честь".

Проект решения зарегистрировали 4 апреля на сайте Сумского горсовета. Автор документа – депутат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Чепик.

По словам депутата, вопрос подняла общественность города. Земли под церквями УПЦ МП находились в постоянном пользовании религиозных общин.

По решению горсовета теперь эта ФСБ-шная структура не будет иметь права пользоваться этими земельными участками. На сессии при рассмотрении документа не нашлось ни одного депутата выступившего против. При голосовании также никто не удержался – решение приняли единогласно.

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