В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации, потому что 'никому ничего не должен': как его наказали

В Черкасской области суд признал виновным уклонившегося от мобилизации мужчину. Гражданин свое нежелание защищать Украину аргументировал тем, что "никому ничего не должен" и "не считает вторжение РФ войной".

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Уклонисту определено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Подобности дела, рассматриваемого Каменским районным судом Черкасской области, сообщает судебно-юридическая газета Судебная практика.

Согласно материалам дела, житель Черкасской области в апреле 2023 года был направлен в учебный центр, однако там ему стало плохо и его вернули в ТЦК.

Позже жителю Черкасщины повторно вручили повестку, от мобилизации он уклонился.

В суде мужчина подтвердил, что не явился в ТЦК, но своей вины не признал. Как отметил военнообязанный, он "никому ничего не виноват и не считает вторжение РФ в Украину войной".

"Отметил, что осуществляет уход за матерью, поскольку его брат находился в рядах ВСУ. Во время слушания дела дополнительно объяснил, что брат сбежал с военной службы и находится дома и проживает вместе с матерью", – говорится в материалах дела.

В ТЦК рассказали, что житель Черкасщины "был отправлен в учебный центр, из которого вернулся, сказав, что его не приняли по состоянию здоровья". Тогда в ТЦК выдали мужчине еще одну повестку на конец апреля 2023 года. По ней обвиняемый не явился. В ТЦК он пришел уже в начале июня, заявив, что раньше не мог прийти из-за болезни. Получил новую повестку, по которой тоже не явился.

Когда представители ТЦК посетили обвиняемого дома, тот заявил, что повестки получать будет, но явиться отказался.

Также в ТЦК добавили, что "обвиняемый во время получения первой боевой повестки был мотивирован и готов воевать. После направления в учебный центр последний вернулся и заявил, что имеет туберкулез, однако подтверждающих документов не предоставил".

"Суд установил, что житель Черкасщины является внутренне перемещенным лицом и злоупотребляет алкоголем. Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", – пишет издание.

Напомним, на Волыни мужчина отказался от повестки из-за религиозных убеждений и предстал перед судом. Судью аргументы уклониста не впечатлили, его приговорили к трем годам лишения свободы.

Также в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации и также получил тюремный срок. Уклонение от мобилизации он объяснял тем, что "сломал то палец, то ребро".

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