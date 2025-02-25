Говорил, что сломал то палец, то ребро: на Хмельнитчине мужчина уклонился от мобилизации и поплатился

В Хмельницкой области суд приговорил к тюремному сроку мужчину, который уклонился от мобилизации. Фигурант систематически игнорировал повестки в ТЦК и СП, а также придумывал разные причины своей неявки в военкомат.

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В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Об этом говорится в приговоре Новоушицкого районного суда Хмельницкой области.

Согласно материалам дела, мужчина в течение года получил две повестки, но проигнорировал их. В ходе заседания обвиняемый рассказал, что в начале полномасштабной войны самостоятельно пришел в ТЦК, однако в ряды ВСУ так и не вступил, потому что у него были проблемы со здоровьем.

По словам мужчины, он сломал ребро, а позже – палец на руке. Кроме того, он утверждает, что имеет проблемы со здоровьем, поэтому не соглашается с решением военно-врачебной комиссии.

Также обвиняемый рассказал, что якобы не игнорировал повестку, а на самом деле явился в ТЦК, но его туда "не пустил охранник". Подождав 30 минут, мужчина ушел домой.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины, обстоятельства совершения им преступления и его виновность подтверждаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей и другими исследованными судом доказательствами. В итоге суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области суд вынес приговор военнообязанному мужчине, который отказался от мобилизации из-за своих религиозных убеждений. Объяснил, что он баптист и не может брать в руки оружие, однако это не освободило его от ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно законодательству Украины, уклонение от мобилизации является весомым правонарушением, предусматривающим уголовную ответственность. Уклонист может получить длительный срок – от 3 до 5 лет тюрьмы.

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