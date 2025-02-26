На Волыни мужчина отказался от повестки по религиозным убеждениям и поплатился: как его наказали

В Волынской области суд отправил на три года в тюрьму мужчину, который уклонился от мобилизации. Свой отказ вступать в ряды Вооруженных сил обвиняемый пытался аргументировать религиозными убеждениями.

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Однако в суде доводы мужчины не приняли во внимание и привлекли к уголовной ответственности. Об этом говорится в приговоре Иваничевского районного суда Волынской области.

Согласно материалам дела, в отношении фигуранта дела 10 июня 2024 года сотрудники ТЦК и СП составили акт об отказе от получения повестки. Тем не менее мужчина все равно должен был на следующий день явиться в воинскую часть, потому что законных оснований для отсрочки у него не было.

Военно-врачебная комиссия признала обвиняемого пригодным и предоставила соответствующие доказательства в суде. Кроме того, на заседании выступил член Церкви адвентистов седьмого дня. Свидетель рассказал, что знает обвиняемого как хорошего человека, однако сказал, что к религиозной организации он не принадлежит. Кроме того, отсутствие связей с религиозной организацией подтвердила справка от "Религиозного центра свидетелей Иеговы", согласно которой обвиняемый не является членом этой религиозной организации

На суде мужчина признал, что уклонялся от службы в ВСУ и просил строго его не наказывать. В материалах дела говорился, что обвиняемый осознает опасный и противоправный характер своих поступков, однако намерен достичь цели избежать призыва по мобилизации.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.336 УК Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области суд приговорил к тюремному сроку мужчину, который уклонился от мобилизации. Фигурант систематически игнорировал повестки в ТЦК и СП, а также придумывал разные причины своей неявки в военкомат.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно законодательству Украины, уклонение от мобилизации является весомым правонарушением, предусматривающим уголовную ответственность. Уклонист может получить длительный срок – от 3 до 5 лет тюрьмы.

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