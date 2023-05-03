Был настоящим патриотом Украины: в боях за Бахмут погиб Евгений Квасков. Фото

В тяжелейших боях за Бахмут Донецкой области погиб еще один патриот, достойный сын Украины Евгений Квасков. 44-летний защитник был одним из соучредителей Братства казацкого боевого Обычая "Спас" в КМА, и пошел защищать родную землю в первые же дни, как Россия вторглась на нее.

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О трагедии сообщил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль у себя на Facebook. Смерть воина его друг и коллега принял еще 28 апреля.

"Евгений был искренне патриотическим человеком. Он развивал будущее Украины – нашу молодежь, ее национальное сознание и патриотизм. Он организовал патриотическую игру-учебу "Казак-Квест" для школьников", – вспоминает о герое автор эпитафия.

Вечная память и благодарность защитнику Украины!

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потеряла 23-летнего Максима Гостева из Криворожского района Днепропетровской области, который воевал за свободу нашей страны от диктаторского кровожадного режима России. У юного защитника вся жизнь была впереди, но она оборвалась из-за больных амбиций Путина.

29 апреля смертельное ранение получил украинский журналист и военный ВСУ Владимир Мукан, который буквально накануне получил звание лейтенанта. За день до своей гибели он опубликовал драматическое фото из Бахмута, где и оборвалась его жизнь.