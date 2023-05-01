'Украина потеряла сына': в боях с врагом погиб 23-летний защитник из Днепропетровщины. Фото

На фронте, выполняя боевое задание, погиб молодой защитник Максим Гостев из Криворожского района Днепропетровской области. Воину ВСУ было всего 23 года.

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О потере сообщила Вакуловская территориальная громада в Facebook. Украина похоронила еще одного своего сына (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Во время выполнения боевой задачи оборвалась молодая жизнь еще одного нашего Героя – погиб Гостев Максим Сергеевич, 22.08.1999 года рождения", – говорится в посте.

Там подчеркнули, что страна потеряла еще одного своего верного сына, героически сражавшегося с коварными оккупантами.

Максима вспоминают как хорошего сына своих родителей, лучшего брата, достойного потомка своей нации и воина, верного воинской присяге.

"Ни словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе матери, родных, друзей, знакомых", – отметили в тергромаде.

В последний земной путь воина Максима Гостева близкие и неравнодушные земляки провели 30 апреля в его родном селе Вакулово.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника по поводу непоправимой потери. В эти горькие минуты мы всем сообществом склоняем головы в скорбном почете перед памятью Героя, отдавшего молодую жизнь, защищая покой каждого украинца", – говорится в некрологе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля под Бахмутом погиб журналист и воин ВСУ Владимир Мукан. Буквально накануне защитник получил звание лейтенанта.

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