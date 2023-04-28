Не дожил до 21-го: в Светловодске простились с защитником, погибшим в боях за Украину. Фото

В Светловодске простились с защитником Русланом Даниливом, погибшим в боях за Украину. Герою было всего 20 лет.

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Об этом сообщает издание CBN. Церемония прощания состоялась 27 апреля в Светловодской громаде.

Руслан Данилив учился в Профессионально-техническом училище №5 на слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Затем он служил по контракту в воинской части А1619.

Защитник Украины погиб 23 апреля на Донецком направлении, 27 мая ему исполнился бы 21 год.

Напомним, в селе Григоровка Одесской области похоронили военнослужащего Ярослава Карпика. Герой, увлекавшийся историческими реконструкциями, погиб во время выполнения боевого задания на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Раньше на Харьковщине попрощались с воином Владимиром Чаплыгой. Он погиб, спасая раненых побратимов. Защитник попал под удар вражеского дрона.

– Защищая Украину, в бою с оккупантами в Донецкой области погиб воин 63-й отдельной механизированной бригады Василий Гукало. В свое время уроженец Львовщины защищал родную землю на Донбассе, после начала полномасштабной войны снова вернулся на фронт.

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