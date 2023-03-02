В боях за Украину погиб один из приемных сыновей знаменитой семьи Проциков из Львовской области. Фото

В боях за Украину погиб защитник Богдан Рильник. Он был одним из приемных сыновей знаменитой семьи Ирины и Михаила Процик из села Жовтанцы Львовской области. У героя остались большая семья, супруга и дети.

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Трагическую весть сообщили в Facebook-аккаунте Жовтанской территориальной общины. Там выразили соболезнования родным (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Жовтанский сельский совет выражает искренние соболезнования родителям Ирине и Михаилу Процик, жене и всей большой семье. Разделяем с Вами боль потери Героя!" – говорится в сообщении.

Также в сельсовете рассказали, что семья Процик, имея двоих родных детей, взяла на воспитание еще 11. Детский дом семейного типа называется символично – "Источник жизни". Детей там воспитывают по принципам Библии. На сегодняшний день их трое.

Супруги не верят в плохие гены, а формируют выбор ребенка, давая понимание того, что "твои поступки – это твой выбор".

"Приемный сын Богдан воспитывался в семье в любви к Богу, в любви к родной матери Украины. "Никто большей любви не имеет над тем, как кто свою душу положил бы за друзей своих" (От Иоанна 15:13). В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтя память верного Защитника Украины! Вечная и светлая память Герою! Слава Украине! Героям Слава!" – добавили односельчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя полгода после освобождения с российского плена умер украинский защитник Олег Мудрак. Он был командиром 1-го батальона полка "Азов". Героически оборонял от российских оккупантов Мариуполь еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину – "Азовсталь". У героя не выдержало сердце.