В 2022 году вернулся из-за границы и просился в ВСУ: владелец собаки, загрызшей лебедя в Ивано-Франковске, рассказал свою версию событий

Владелец пса, который загрыз лебедя в пруду в Ивано-Франковске, рассказал свою версию этого события, отметив, что в случившемся он винит только себя. Мужчина, которого зовут Виктор Лишанков, признал, что не справился с собакой, а также подтвердил, что он будет служить в Вооруженных силах Украины.

Видео дня

Об этом Лишанков написал в Instagram. Прежде всего, из этого поста стало известно, что мужчина в раннем возрасте стал сиротой. Получив образование в Украине, он поехал работать за границу в 2019 году.

Когда в 2022-м началась полномасштабная война, мужчина жил и работал в Кракове. Несмотря на то, что имел там хорошую должность на работе и зарплату, решил вернуться домой и 6 марта уже был на территории Украины.

"Просидев дома неделю (отойдя от всего) я пошел вступать в ряды ВСУ. Сначала в Раздельнянском военкомате, потом по месту прописки. И там, и там я получил одинаковый отказ со словами: "У нас нет места. А сирот мы вообще не мобилизуем по закону (это насчет уклонения)", – рассказал Лишанков.

После этого он решил переехать в Ивано-Франковск, где нашел себе работу и завел собаку. Также мужчина постоянно брал собак на передержку: забирал их с улицы, лечил, ухаживал, после чего отдавал другим хозяевам.

Так случилось и с псом, который впоследствии загрыз лебедя – Дагер прибился к Виктору 1 июня. Собака очень тяжело поддавалась дрессуре и не могла привыкнуть к поводку и наморднику. Несмотря на это, уже через месяц животное стало более спокойным и ни с кем не конфликтовало. По словам мужчины, он всегда держал Дагера на поводке и отпускал его только тогда, когда они встречали друзей собаки, чтобы он мог поиграть.

"Точно так было и в этот раз. Мы встретились в парке со знакомым нам уже лабрадором, они все вместе хорошо бегали и он резко рванул в сторону озера для того чтобы попить воды и упал в озеро. Доплыв до островка он заметил там лебедя и напал на нее. Результат вы знаете. Мне невероятно жаль, что так вышло. Виню только себя. Чуть-чуть не справился, извиняюсь!" – написал украинец.

Он добавил, что после этого трагического инцидента с места преступления не убегал и не прятался. Вместе с собаками мужчина ждал полицию, следственно-оперативную группу и ТЦК. Из комментариев стало известно, что Дагера и вторую собаку Лишанкова смогли пристроить его друзья, а сам он будет служить в ВСУ, кроме того, мужчина заплатит наложенный на него штраф.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 24 октября в Ивано-Франковске в парке Шевченко собака загрызла лебедя, который плавал в пруду. Правоохранители установили, что владельцем собаки является 27-летний местный житель.

– Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив тогда заявил, что владелец собаки якобы оказался уклонистом, и его уже мобилизовали в ряды Вооруженных сил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!