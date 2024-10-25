В Ивано-Франковске собака загрызла лебедя, который плавал в пруду: владелец пса оказался уклонистом. Фото и видео

Утром 24 октября в Ивано-Франковске в парке Шевченко собака загрызла лебедя, который плавал в пруду. Владельцем пса оказался уклонист, его уже мобилизовали.

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Об инциденте сообщила на своей Facebook-странице директор Центра развития города и рекреации Руслана Василюк. По ее словам, владелец выгуливал двух собак без поводка.

Один из них бросился в озеро и стал охотиться на лебедей, не реагируя на команды хозяина.

"К сожалению, на глазах посетителей, хаски загрыз одного из черных лебедей, который сидел на острове", – пишет Руслана Василюк.

По ее словам, работники коммунального предприятия "Центр развития города и рекреации" и посетители парка неоднократно обращали внимание владельца на нарушение правил выгула собак.

"Реагирование этого мужчины было агрессивным, о чем свидетельствовали присутствующие посетители представителям патрульной полиции. На одну из посетительниц с маленькой дочерью он набросился с кулаками, что было снято на видео", – добавляет директор Центра развития города и рекреации Руслана Василюк.

Инцидент расследовали полицейские Ивано-Франковского районного управления полиции, которые установили, что владельцем собаки является 27-летний местный житель. На него был составлен административный протокол за нарушение правил содержания собак по ч. 3 ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 100 до 200 тысяч рублей с возможной конфискацией животного. Материалы были переданы в суд.

Кроме того, как сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, владелец собаки оказался уклонистом, и его уже мобилизовали в ряды Вооруженных сил. Об этом он рассказал в эфире ТРК "Вежа" 24 октября.

"Во-вторых, я знаю, что этот человек был, кроме того, уклонистом. И он сегодня попал в ряды ВСУ", — отметил городской голова.

По его словам, владелец также должен компенсировать парку около 14500 гривен за стоимость лебедя.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вечером 24 октября горел известный в городе приют для животных "Хвостики", которым занимается запорожская волонтер Елена Джима. Жители Запорожья подозревают, что это был поджог. Из-за пожара пострадали люди и погибли не менее пяти собак.