Уже без Запорожья: опубликован список населенных пунктов, названия которых хотят изменить

Национальная комиссия по стандартам государственного языка сократила список населенных пунктов, которые рекомендует переименовать с целью привести их названия в соответствие с языковыми стандартами. В обновленном списке уже нет Запорожья.

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Об этом сообщил нардеп Владимир Вьятрович. Новый перечень обнародован 30 июня.

"Наконец-то нормальный по форме (во-первых он один и содержит проблемное название и рекомендацию) и кажется по содержанию (по крайней мере без Запорожья и других скандальных предложений). Спасибо всем неравнодушным, что не дали дискредитировать процессы деколонизации в Украине", – написал он.

Так, в новом списке есть всего десять городов, остальные – села и поселки. К слову, в начальной версии рекомендаций комиссии было более 1400 населённых пунктов, а в измененной – более 350.

Среди городов, названия которых предлагается изменить: Бровары (на Бровари) на Киевщине, Сорокино (на Сороче или Сорочино), Северодонецк (Сиверскодонецк, Сиверскодонец, Сиверскодонецкое), Хрустальный, Боково-Хрустальное и Первомайск на Луганщине, Южноукраинский и Первомайск в Николаевской области, Южное в Одесской области, Первомайский на Харьковщине. Этим семь городам комиссия советует "предложить новое название в установленном законодательством порядке".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье. Члены комиссии считают, что нынешнее название может "не соответствовать стандартам".

Также сообщалось, что электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переименовании России в Московию набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. По закону ее должен рассмотреть глава государства и вынести решение.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица поддержал переименование России в Московию. Дипломат выступил за принятие соответствующего закона.

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